Piazza Affari: in calo Pirelli

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Pirelli mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,99%, rispetto a +3,91% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,162 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,077. L'equilibrata forza rialzista dell' azienda milanese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,247.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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