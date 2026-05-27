Prysmian, J.P. Morgan alza TP a 172 euro su forte potenziale del business Digital Solutions

Cresce la domanda di fibra ottica legata ad AI, data center e hyperscaler.

(Teleborsa) - Gli analisti di J.P. Morgan hanno confermato il rating Overweight sul titolo Prysmian e alzato il target price a 172 euro (da 138 euro), che implica un upside potenziale del 14% rispetto al prezzo di chiusura di martedì.



Il report evidenzia il forte potenziale del business Digital Solutions (DS), sostenuto dalla crescente domanda di fibra ottica legata ad AI, data center e hyperscaler. Focus anche sul piano di investimenti da 1,2 miliardi di dollari per espandere la capacità produttiva nel fiber del 40-50%.



Dal 2025, scrivono gli analisti, "la forte crescita dei data center e il supporto derivante dalle applicazioni per la difesa hanno incrementato i prezzi spot, che sono più che raddoppiati negli ultimi 6 mesi. Questo è un fattore positivo per Prysmian, che possiede stabilimenti sia negli Stati Uniti che in Europa ed è verticalmente integrata. La forte crescita offre a Prysmian l'opportunità di entrare nel mercato dei data center hyperscale, settore in cui storicamente la sua presenza era limitata".



Il broker ricorda che lo scorso anno l'azienda ha generato circa 1,1 miliardi di euro di ricavi dalla fibra o dai cavi in ??fibra, la maggior parte dei quali derivanti da accordi quadro. "Una crescita del 100% dei prezzi e un aumento della capacità di circa il 50% porterebbero i ricavi a circa 3,3 miliardi di euro in circa tre anni, raggiungendo un fatturato totale del segmento DS di circa 4 miliardi di euro", osservano gli esperti. J.P. Morgan prevede un fatturato di 3,6 miliardi di euro nel 2030, ipotizzando una certa normalizzazione dei prezzi nel tempo. Prevede inoltre un EBITDA rettificato per il 2030 di 941 milioni, pari al 22% dell'EBITDA di gruppo, rispetto all'11% del 2025.



Pur mantenendo le proprie previsioni per il 2026, J.P. Morgan sta aumentando le stime di EBITDA rettificato per il 2027/28 del 5%/6%, in base alle "ipotesi aggiornate sui segmenti Power Grid, Electrification e DS". Ora valuta Prysmian a 17 volte l'EV/EBITA del 2028, rispetto alle 15 volte precedenti, a testimonianza di una "crescita e di margini più elevati".

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