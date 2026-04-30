Prysmian, primo trimestre in crescita con margini al 14,2%: guidance confermata

(Teleborsa) - Prysmian ha aperto il 2026 con un primo trimestre molto solido, registrando una crescita organica dei ricavi del 5,0%, un margine EBITDA al 14,2% (da 13,1% nel Q1 2025) e un free cash flow LTM a 1.191 milioni di euro.



Il segmento Transmission si conferma il fiore all'occhiello con un margine al 20,1% (da 16,9%), mentre Power Grid accelera con una crescita organica del 16,2%. Industrial & Construction cresce del 5,8% in termini organici, con il Nord America a +10% trainato dalla domanda dei data center.



Digital Solutions segna una crescita organica del 9,0%, con il contributo di Channell che spinge il margine del segmento al 20,6% (+7,4 punti percentuali rispetto al Q1 2025). Sul fronte della sostenibilità, il New Product & Solution Vitality index sale al 29,9% (da 28,3% a fine 2025) e il contenuto riciclato al 23,3% (da 21,8%).



Il CEO Massimo Battaini ha dichiarato: "La continua crescita organica, l'aumento dei margini e la forte generazione di cassa sono il punto di partenza di un trend che continuerà nel corso del 2026". Battaini ha sottolineato il ruolo crescente dei data center come driver strutturale: "La domanda globale di fibra e cavi ottici è in aumento, trainata dai data center. Questo crea un'opportunità unica per il nostro business Digital Solutions, che possiamo cogliere grazie alla tecnologia e capacità produttiva di fibra che abbiamo in-house".



Il CEO ha evidenziato un vantaggio competitivo specifico: Prysmian è tra i pochi produttori di fibra negli Stati Uniti e "l'unico player in grado di offrire soluzioni sia digitali sia energetiche per i data center." Il gruppo ha confermato la guidance per l'intero esercizio 2026.

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