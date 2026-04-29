Tamburi chiude il buyback 2025 e lancia un nuovo piano fino a 10 milioni di azioni entro il 2027

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners, gruppo industriale indipendente quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato di aver concluso il piano di acquisto di azioni proprie avviato il 29 aprile 2025, acquistando complessivamente 2.075.339 azioni per un investimento di 17.185.749 euro, a fronte di un limite massimo previsto di 5 milioni di azioni entro ottobre 2026.



Contestualmente, sulla base della nuova autorizzazione deliberata dall'assemblea odierna, TIP intende avviare un nuovo programma di buyback fino a un massimo di ulteriori 10 milioni di azioni da realizzarsi entro il 29 ottobre 2027 sul mercato Euronext Milan.



Il nuovo programma è finalizzato principalmente a sostenere operazioni strategiche, come accordi con partner, acquisizioni o operazioni di finanza straordinaria (incluse fusioni, scissioni o emissioni di strumenti finanziari), oltre all'attuazione di piani di incentivazione per amministratori e dipendenti; in caso di mancato utilizzo per tali scopi, le azioni potranno essere impiegate per sostenere la liquidità del titolo o eventualmente annullate.



L'esecuzione sarà affidata a Equita SIM, che opererà in autonomia nel rispetto della normativa vigente, mentre le operazioni potranno essere effettuate anche in più fasi sul mercato regolamentato garantendo la parità di trattamento degli azionisti.



L'assemblea ha inoltre previsto flessibilità sui limiti di prezzo in presenza di circostanze straordinarie o in caso di operazioni diverse dalla vendita.



Alla data del 29 aprile 2026, la società detiene 21.580.767 azioni proprie, pari all'11,705% del capitale sociale.



In Borsa, oggi, andamento annoiato per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale , che chiude la sessione in ribasso dello 0,59%.







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