Amplifon, titolo in evidenza a Piazza Affari dopo che Mediobanca incrementa il target price a 13 euro

(Teleborsa) - Gli analisti di Mediobanca
hanno aumentato il prezzo obiettivo sul titolo Amplifon
a 13 euro (dal precedente 11,50) a seguito dell'aumento di capitale
da 453 milioni di euro annunciato la scorsa settimana e destinato a finanziare parzialmente l’acquisizione di GN Hearing.
Secondo gli analisti, l'aumento di capitale "elimina l'incertezza
relativa al rifinanziamento del prestito ponte legato all'acquisizione di GN Hearing", inoltre "è stato eseguito senza intoppi a un prezzo superiore
al valore delle azioni al momento dell'annuncio dell'acquisizione" e "si traduce in una diluizione inferiore
a quella inizialmente prevista".
"L'investment case -
spiega il broker, è ora "più chiaro e convincente
, supportato da una graduale ripresa della crescita organica dopo due anni di performance sottotono, da una significativa espansione dei margini trainata dal programma Fit4Growth e dal potenziale strategico derivante dall'integrazione verticale tramite l'acquisizione di GN Hearing, che dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno".
Con l'operazione, gli esperti della banca d'affari prevedono che Amplifon "colmerà il divario strategico con i concorrenti
Sonova e Demant, supportando in definitiva la valutazione, che si è ripresa dai minimi
ma rimane ben al di sotto dei livelli massimi".
Mediobanca ha fatto sapere di avere aggiornato le stime pro-forma di EPS e leva finanziaria
. "Considerando un EBITDA rettificato combinato pro forma di 760 milioni di euro, calcoliamo che il rapporto Debito Netto/EBITDA rettificato dovrebbe essere pari a circa 3,5x nell'esercizio 2025 e dovrebbe ridursi di 0,2x nell'esercizio 2026", affermano gli analisti precisando che tale calcolo tiene conto delle loro "stime stand-alone per Amplifon e del punto medio della guidance di crescita di GN Hearing fornita all'inizio dell'anno, ipotizzando margini stabili". La leva finanziaria "dovrebbe diminuire di 0,2x-0,3x all'anno nei prossimi anni, anche prima delle sinergie. Includendo le sinergie, la leva finanziaria pro forma scenderebbe al di sotto di 2,9x nell'esercizio 2027". Di conseguenza, Mediobanca ritiene che la leva finanziaria "rimarrà coerente con l'attuale rating "BB+" di S&P, consentendo un rifinanziamento del debito ancora inferiore al 5%".
Il titolo Amplifon risponde bene dopo la revisione al rialzo del broker e a Piazza Affari avanza
del 2,37%.