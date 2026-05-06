Amplifon vola in Borsa dopo i conti trimestrali e i giudizi positivi degli analisti

(Teleborsa) - Effervescente Amplifon
che scambia con una performance decisamente positiva del 15,60% all'indomani dei conti trimestrali
che hanno evidenziato una redditività ai massimi storici con margine Ebitda adjusted al 24,5%.
Oggi il titolo viene premiato dagli analisti. In particolare, Equita ha alzato il target price a 12 euro dagli 11 indicati in precedenza ed ha confermato il giudizio "Hold". Gli esperti di Kepler Cheuvreux hanno portato l'obiettivo di prezzo a 10,90 euro dai precedenti 9,90, mentre l'ufficio studi di AlphaValue ha confermato la raccomandazione a "Buy" e target 13,40. Per Barclays la valutazione è "EqualWeight" e il l'obiettivo di prezzo 10 euro.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società leader nelle soluzioni uditive
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Amplifon
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 11,82 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10,98. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 12,65.