Piazza Affari: scambi negativi per Amplifon
(Teleborsa) - Sottotono la società leader nelle soluzioni uditive, che passa di mano con un calo del 2,14%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Amplifon più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della big degli apparecchi acustici. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 10,63 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 10,47. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 10,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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