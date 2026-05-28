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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 185,707. Rischio di discesa fino a 184,967 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 186,447.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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