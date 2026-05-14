Analisi Tecnica: EUR/YEN del 13/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio
Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un timido -0,04%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 185,27. Supporto a 184,43. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 186,11.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)