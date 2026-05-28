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Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 27/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 27/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,64%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del FTSE MIB. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 50.143, con il supporto più immediato individuato in area 49.091. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 48.604.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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