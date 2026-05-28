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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,35%)

Il FTSE MIB inizia gli scambi a 49.407,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,35%)
Il Principale indice della Borsa di Milano tratta con un moderato -0,35%, a quota 49.407,41 in apertura.
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