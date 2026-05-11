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K+S scambia in rosso a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
K+S scambia in rosso a Francoforte
Ribasso per Kali und Salz, che passa di mano in perdita del 4,55%.
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