Kohl's, fatturato in calo e perdita ridotta nel primo trimestre

(Teleborsa) - Kohl's , catena statunitense di grandi magazzini, ha chiuso il primo trimestre (al 2 maggio 2026) con un fatturato netto in calo dell'1,7% su base annua, attestandosi a 3 miliardi di dollari, con un calo delle vendite a parità di perimetro dell'1,1%. Il margine lordo in percentuale sul fatturato netto è stato del 39,9%, in aumento di 4 punti base rispetto all'anno precedente. L'utile operativo è stato di 46 milioni di dollari, rispetto ai 60 milioni di dollari dell'anno precedente. In percentuale sul fatturato totale, l'utile operativo è stato dell'1,4%, in calo di 41 punti base rispetto all'anno precedente. La perdita netta è stata di 14 milioni di dollari, pari a 0,13 dollari per azione, e si confronta con una perdita netta di 15 milioni di dollari, pari a 0,13 dollari per azione, registrata nell'anno precedente.



Per l'intero anno 2026, la società continua a prevedere i seguenti risultati: vendite nette e vendite comparabili in diminuzione del 2% o una stabilità; margine operativo rettificato compreso tra il 2,8% e il 3,4%; utile per azione rettificato compreso tra 1,00 e 1,60 dollari.



"Siamo soddisfatti dell'inizio del 2026 - ha commentato il CEO Michael Bender - Le nostre iniziative chiave continuano a generare miglioramenti progressivi per l'attività, con conseguente miglior risultato in termini di vendite comparabili degli ultimi quattro anni. Inoltre, continuiamo a gestire l'attività con grande disciplina, ottenendo una solida gestione delle spese, scorte più efficienti e un bilancio più solido".

Condividi

```