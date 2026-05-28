Londra: in calo Hiscox
(Teleborsa) - Pressione sull'assicuratore con sede nelle Bermuda, che tratta con una perdita dell'1,83%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hiscox, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Hiscox. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Hiscox evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 17,96 sterline. Primo supporto a 17,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 17,28.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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