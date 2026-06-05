Londra: performance negativa per Hiscox

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' assicuratore con sede nelle Bermuda , con una flessione del 2,00%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Hiscox rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'andamento di breve periodo di Hiscox mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 17,44 sterline e supporto a 16,9. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 17,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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