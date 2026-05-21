Londra: in calo Fresnillo
(Teleborsa) - Rosso per il leader mondiale dell'argento, che sta segnando un calo del 2,65%.
La tendenza ad una settimana di Fresnillo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Fresnillo suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,01 sterline con tetto rappresentato dall'area 32,84. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 31,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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