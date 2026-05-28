Marvell Technology alza previsioni di fatturato grazie a forte domanda di data center

(Teleborsa) - Marvell Technology , colosso statunitense delle soluzioni a semiconduttore per infrastrutture dati, ha chiuso il primo trimestre dell'anno fiscale 2027 con un fatturato netto di 2,418 miliardi di dollari, 18 milioni di dollari in più rispetto al valore medio delle previsioni fornite dalla società il 5 marzo 2026. L'utile netto è stato di 34,5 milioni di dollari, pari a 0,04 dollari per azione. L'utile netto rettificato è stato di 718 milioni di dollari, pari a 0,80 dollari per azione. Il flusso di cassa derivante dalle attività operative per il primo trimestre è stato di 638,8 milioni di dollari, un valore record.



La società ha completato l'acquisizione di Celestial AI il 2 febbraio 2026 e l'acquisizione di XConn Technologies il 10 febbraio 2026. I risultati finanziari di Marvell includono i risultati di Celestial e XConn per il periodo compreso tra le date di acquisizione e il primo trimestre dell'anno fiscale 2027.



"Marvell ha registrato un fatturato record di 2,418 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2027, in crescita del 28% su base annua, e ha previsto un fatturato di 2,7 miliardi di dollari per il secondo trimestre (valore medio), con una crescita del 35% su base annua - ha dichiarato il CEO Matt Murphy - Prevediamo che la crescita del fatturato continuerà ad accelerare ogni trimestre per tutto l'anno fiscale 2027, grazie alla continua solidità del nostro business dei data center".



"Stiamo registrando un numero eccezionale di prenotazioni legate all'intelligenza artificiale e, di conseguenza, stiamo rivedendo al rialzo in modo significativo le previsioni di fatturato di Marvell per gli esercizi fiscali 2027 e 2028 rispetto alle indicazioni fornite nel trimestre precedente - ha aggiunto - Questo miglioramento delle prospettive è trainato dalla forte domanda per un'ampia gamma di soluzioni Marvell, tra cui ottiche scale-out a 800G e 1,6T, switch Ethernet scale-out a 51,2T, soluzioni ottiche scale-up per applicazioni NPO e CPO, moduli di interconnessione per data center scale-across e soluzioni XPU e XPU-attach personalizzate".



Marvell prevede un fatturato netto per il secondo trimestre di 2,7 miliardi di dollari, con una variazione del +/- 5%. L'azienda prevede un utile per azione diluito rettificato di 0,93 dollari, con una variazione del +/- 0,05 dollari.

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