New York: balza in avanti IBM

(Teleborsa) - Avanza la "Big Blue" , che guadagna bene, con una variazione del 3,72%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di IBM rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, l' azienda di Armonk è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 268,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 259,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 277,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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