New York: balza in avanti IBM
(Teleborsa) - Avanza la "Big Blue", che guadagna bene, con una variazione del 3,72%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di IBM rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, l'azienda di Armonk è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 268,1 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 259,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 277,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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