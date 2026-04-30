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Societe Generale in discesa a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Societe Generale in discesa a Parigi
Si muove in perdita la big bank francese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,16% sui valori precedenti.
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