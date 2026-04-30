Parigi: profondo rosso per Societe Generale
(Teleborsa) - Si muove in perdita la big bank francese, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,16% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Societe Generale rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico dell'Istituto di credito francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 68,68 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 67,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,96.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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