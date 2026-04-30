Parigi: profondo rosso per Societe Generale

(Teleborsa) - Si muove in perdita la big bank francese , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,16% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Societe Generale rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico dell' Istituto di credito francese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 68,68 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 67,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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