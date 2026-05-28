Parigi: nuovo spunto rialzista per Thales

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che lievita del 2,32%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Thales più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Thales si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 241 Euro. Supporto stimato a 233,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 248,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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