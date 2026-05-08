Parigi: rosso per Thales

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Thales rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Thales perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 229,4 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 234,8. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 227,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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