Parigi: in calo Thales

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa , in flessione dell'1,93% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Thales è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Thales mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 221,1 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 227,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 218,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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