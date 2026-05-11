Piazza Affari: perdite consistenti per Fincantieri
(Teleborsa) - Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, che tratta in perdita del 3,87% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Fincantieri mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,78 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,21. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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