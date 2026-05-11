Piazza Affari: perdite consistenti per Fincantieri

(Teleborsa) - Ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo , che tratta in perdita del 3,87% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Fincantieri mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10,78 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 11,21. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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