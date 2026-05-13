Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il principale complesso cantieristico al mondo , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Fincantieri rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Fincantieri si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 11,34 Euro. Prima resistenza a 11,53. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 11,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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