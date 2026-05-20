TIM premia la fedeltà: al via TIM Star

pensato per valorizzare le relazioni che si consolidano nel tempo, trasformandole in benefici concreti e crescenti

(Teleborsa) - TIM cambia passo nella relazione con i clienti consumer e lancia TIM Star, il nuovo programma fedeltà gratuito pensato per valorizzare le relazioni che si consolidano nel tempo, trasformandole in benefici concreti e crescenti. L’iniziativa- parte di una strategia più ampia che mette il cliente al centro dell’attenzione - ha l’obiettivo di valorizzare non solo la partecipazione, ma anche la permanenza nel tempo e le offerte attivate, riconoscendo il valore di chi sceglie TIM da più anni e offrendo un’esperienza sempre più semplice e personalizzata.





Disponibile da oggi sull’App MyTIM e sul sito, TIM Star rappresenta l’evoluzione del precedente TIM Party, puntando ad essere sempre più vicino alle aspettative dei clienti. L’iniziativa, nata dall’ascolto delle persone, rafforza il legame con TIM, attraverso un percorso chiaro, semplice e progressivo: ogni mese il programma proporrà premi - attraverso la partecipazione a concorsi -, sconti e iniziative dedicate, con un’offerta che unisce utilità, semplicità e vantaggi davvero utili.







TIM Star si articola in quattro livelli definiti in base alla durata del rapporto con TIM o alle offerte attive: Silver per chi è cliente da meno di 3 anni, Gold da meno di 6 anni o con offerta TIM Unica, Platinum per chi è cliente da meno di 10 anni o ha un’offerta TimVision o un prodotto a rate con finanziamento TIMFin, infine Diamond per chi è cliente da oltre 10 anni o ha attiva un’offerta TimVision con DAZN oppure TIM Energia.







Una struttura che traduce in modo immediato il principio alla base del programma: più lunga e completa è la relazione, maggiore è il riconoscimento. In questo modo i clienti Diamond riceveranno il massimo dei vantaggi. A rendere l’esperienza ancora più dinamica, contribuisce il sistema dei Punti Star, che si accumulano in base al livello di fedeltà, alle offerte e ai servizi attivi e all’interazione con il programma. Più il rapporto si consolida, più aumentano i vantaggi. I clienti possono così accedere a premi, sconti, contenuti dedicati e opportunità esclusive, in un percorso che valorizza sia la continuità del rapporto sia il coinvolgimento.















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