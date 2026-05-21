BNL BNP Paribas rilancia il sostegno al cinema con nuove partnership in Italia

(Teleborsa) - BNL BNP Paribas rinnova e ridisegna il proprio impegno a favore del settore cinematografico, sviluppando un calendario di partnership distribuito nel corso dell'anno. Una collaborazione, quella con il mondo della settima arte lunga oltre 90 anni e che ha visto il contributo a più di 5.000 film.



Il primo appuntamento è fissato per giugno con i Nastri d'Argento, promossi dal Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani. In tale ambito sarà assegnato il Premio Speciale BNL BNP Paribas all'Opera Prima, destinato al film che si è caratterizzato durante la stagione per innovazione e originalità.



A settembre la Banca tornerà a Venezia in occasione dell'83esima Mostra Internazionale del Cinema, con una title partnership tra BNP Paribas ed Elle dedicata al rapporto tra donne e cinema. L'evento, ispirato allo storico "Elle US Women in Hollywood", premierà "7 donne per la 7^ arte", ovvero professioniste del cinema e dell'audiovisivo distintesi per impegno e capacità di generare impatto positivo.



Lo spostamento del focus principale da ottobre a settembre segna la conclusione del ventennale rapporto con la Festa del Cinema di Roma, di cui BNL è stata Main Partner sin dalla nascita della manifestazione.



Sul fronte del cinema dedicato alle nuove generazioni, BNL BNP Paribas ha affiancato per la prima volta quest'anno "24 Frame al Secondo", iniziativa rivolta a registi e autori under 25 italiani e internazionali, in memoria dello studente Francesco Valdiserri. Il concorso ha raccolto oltre 1.860 lavori provenienti da più di 70 Paesi; le semifinali si sono svolte nell'Auditorium Fabio Gallia di Palazzo Orizzonte Europa, sede della Direzione Generale della Banca, con la partecipazione di oltre 600 giovani. Le finali si sono tenute il 3, 4 e 5 maggio presso il Cinema Nuovo Sacher, con Valerio Mastandrea presidente di giuria.



Prosegue inoltre il sostegno a "Il Cinema in Piazza", rassegna a ingresso gratuito in programma a Roma da giugno a luglio. È in fase di finalizzazione la partnership con il Festival Film di Villa Medici, giunto alla sesta edizione e previsto per settembre: lo scorso anno la kermesse ha avuto in concorso circa 40 film.



Lo scorso aprile la Banca è stata Main Sponsor del "Rendez-Vous - Festival del Nuovo Cinema Francese", iniziativa dell'Ambasciata di Francia in Italia e Institut Français Italia, co-organizzata con Unifrance. L'edizione 2026, con Isabelle Huppert ospite d'onore, ha proposto in cinque giorni 15 opere tra anteprime e film d'autore.



L'attività della Banca si estende ai canali digitali attraverso la piattaforma "We Love Cinema", presente su Facebook, Instagram e X, che conta circa 450 mila follower.



A livello di gruppo, BNP Paribas ha inaugurato nel 2025 il "Cinema Pathé BNP Paribas", nato dalla ristrutturazione della sala parigina Pathé Opera Premier, ed è partner di 40 festival cinematografici in Europa. In Italia, il Gruppo ha sostenuto la rigenerazione di sale storiche come il Cinema Azzurro Scipioni a Roma e ha partecipato alla riapertura del Cinema Troisi, contribuendo al restauro della sala nel quartiere Trastevere.





(Foto: Alex Litvin on Unsplash)

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