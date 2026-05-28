Uilca, Furlan confermato segretario generale. Eletta nuova Segreteria Nazionale

(Teleborsa) - L'8° Congresso Nazionale Uilca ha riconfermato la leadership di Fulvio Furlan come segretario generale dell’Organizzazione. Eletta la Segreteria Nazionale composta da Emanuele Bartolucci, Giuseppe Bilanzuoli, Elisa Carletto, Andrea D’Orazio, Massimiliano Pagani, Giovanna Ricci e il tesoriere Renato Rodella.



"Continuerò, insieme alla mia Segreteria Nazionale che ringrazio, l’impegno per realizzare una Uilca sempre più protagonista, davvero volta al futuro, dando seguito al processo di rinnovamento dell’Organizzazione e sempre più spazio ai giovani”, questo il primo commento del segretario generale Uilca Fulvio Furlan. “Le persone, con i loro diritti, saranno sempre al centro della nostra azione sindacale, per costruire un mondo del lavoro e una società più giusti, solidali e inclusivi. In questo contesto rivolgo un appello al mondo del credito, perché dia centralità alla propria funzione sociale, e alla politica, perché si occupi dei nostri settori nell’ottica di valorizzarne l’importanza per lo sviluppo del Paese”.



Risiko, desertificazione bancaria, benessere lavorativo, rinnovo dei contratti collettivi nazionali del lavoro, legalità, riforma fiscale, intelligenza artificiale alcuni dei temi discussi durante i lavori. Grande attenzione all’educazione finanziaria, approfondita in un incontro con Anna Rea, presidente di Adoc e Donato Masciandaro, direttore del Comitato di Educazione Finanziaria: “La parte migliore del Paese deve fare sistema”, ha sottolineato Furlan.



Si è discusso anche di gender pay gap e violenza sulle donne. Su quest’ultimo punto, Uilca ha ricordato la firma, lo scorso novembre, del protocollo Abi contro la violenza sulle donne, prontamente accolto e applicato dalle aziende del settore: sono ben oltre un centinaio, infatti, le assunzioni firmate in questi mesi.



Importante il momento dedicato al tema della legalità, ribadendo la necessità che i territori siano presidiati dalle filiali bancarie: in assenza di soggetti regolamentati per l’erogazione del credito, cresce il rischio di dare spazio alla mafia. Sentito, poi, il ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a pochi giorni dal 34° anniversario della strage di Capaci.



Il payoff "Volti al Futuro" — che gioca sul doppio significato della parola: volti come sostantivo, le fisionomie e i protagonisti, e come participio passato del verbo volgere, rivolti e orientati al domani — ha fatto da fil rouge dell'assise, cui hanno partecipato: Massimo Recalcati, scrittore e psicanalista; Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena ; Matteo Bianchi, chief governance officer di Crédit Agricole Italia; Gianni Franco Papa, amministratore delegato di Bper ; Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse; Stefano Vittorio Kuhn, amministratore delegato di Banco Desio ; Elena Goitini, amministratore delegato di Bnl Bnp Paribas; Carlo Cimbri, presidente di Unipol ; Giancarlo Fancel, country manager Italia Generali; l’On. Marco Osnato; l’On. Mauro D’Attis; Lirio Abbate, giornalista e saggista; l‘On. Claudio Martelli. Importante anche la partecipazione della Segreteria Confederale, a partire dal segretario generale Uil PierPaolo Bombardieri.

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