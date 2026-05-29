Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio
Composto ribasso per l'indice svizzero in flessione dello 0,90% sui valori precedenti.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13.606, con il supporto più immediato individuato in area 13.425. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 13.345,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)