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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 28/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 maggio

Composto ribasso per l'indice svizzero in flessione dello 0,90% sui valori precedenti.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dello SMI (Swiss Market Index). Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 13.606, con il supporto più immediato individuato in area 13.425. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 13.345,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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