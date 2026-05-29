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Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,07%
Il CAC40 chiude a 8.183,34 punti
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29 maggio 2026 - 17.43
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