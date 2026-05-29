Milano 17:35
50.037 +0,42%
Nasdaq 19:16
30.328 +0,35%
Dow Jones 19:16
51.009 +0,67%
Londra 17:45
10.409 -0,16%
Francoforte 17:35
25.105 +0,05%

Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,07%

Il CAC40 chiude a 8.183,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,07%
Giornata fiacca per Parigi, che porta a casa un modesto -0,07%, terminando le negoziazioni a 8.183,34 punti.
Condividi
```