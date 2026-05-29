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Giappone, Produzione industriale (MoM) in aprile

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Giappone, Produzione industriale (MoM) in aprile
Giappone, Produzione industriale in aprile su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente -0,4% (la previsione era -0,4%).

(Foto: Vibeke Lundberg / Pixabay)
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