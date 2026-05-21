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Apertura cantieri USA (MoM) in aprile

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Apertura cantieri USA (MoM) in aprile
USA, Apertura cantieri in aprile su base mensile (MoM) -2,8%, in calo rispetto al precedente +12%.
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