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/ USA, Permessi edilizi (MoM) in aprile
USA, Permessi edilizi (MoM) in aprile
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21 maggio 2026 - 14.35
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Permessi edilizi in aprile su base mensile (MoM) +5,8%
, in aumento rispetto al precedente -11,5%.
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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