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Fiducia consumatori Francia (MoM) in maggio
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27 maggio 2026 - 09.15
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Fiducia consumatori in maggio su base mensile (MoM) 82 punti
, in calo rispetto al precedente 84 punti (la previsione era 83 punti).
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