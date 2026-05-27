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Fiducia consumatori Francia (MoM) in maggio

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Fiducia consumatori Francia (MoM) in maggio
Francia, Fiducia consumatori in maggio su base mensile (MoM) 82 punti, in calo rispetto al precedente 84 punti (la previsione era 83 punti).
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