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Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Media
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29 maggio 2026 - 10.00
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, che continua la giornata in aumento dello 0,92% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
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