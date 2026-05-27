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Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento negativo per l'EURO STOXX Media
Si muove in retromarcia l'indice del settore Media europeo, che scivola a 276,13 punti.
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