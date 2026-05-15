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Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Media
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15 maggio 2026 - 10.00
L'
Indice del settore Media europeo
procede a piccoli passi, avanzando a 272,1 punti.
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