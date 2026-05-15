Milano 9:58
49.486 -1,13%
Nasdaq 14-mag
29.580 +0,73%
Dow Jones 14-mag
50.063 +0,75%
Londra 9:58
10.294 -0,76%
24.204 -1,03%

Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Media
L'Indice del settore Media europeo procede a piccoli passi, avanzando a 272,1 punti.
Condividi
```