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/ Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Media
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Media
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Indici settoriali
13 maggio 2026 - 10.00
Giornata negativa per l'
indice del settore Media europeo
, che continua la seduta a 265,68 punti, in calo dell'1,05%.
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