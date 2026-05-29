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Francia, Occupazione (QoQ) nel primo trimestre

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Francia, Occupazione (QoQ) nel primo trimestre
Francia, Occupazione nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) 0%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era -0,1%).

(Foto: © Tomas Griger / 123RF)
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