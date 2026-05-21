Generali, Borean: primo trimestre gravato da onere fiscale one-off di 50 milioni

(Teleborsa) - Il primo trimestre dell'anno è stato gravato da un onere fiscale di 50 milioni di euro, legato ad una maggiore tassazione imposta dalla legge di bilancio della Francia per il 2025. E' quanto ha precisato il Cfo del Gruppo Generali , Cristiano Borean, nel corso della presentazione dei risultati trimestrali.



L'onere fiscale one-off relativo al 2025 aveva natura retroattiva - ha spiegato - ed andava contabilizzato immediatamente nel primo trimestre dell'anno, mentre il maggior onere fiscale afferente all'esercizio 2026 verrà spalmato nei vari trimestri. L'onere fiscale relativo al 2026 ha inciso sul primo trimestre per 10 milioni ed impatterà in ogni trimestre dell'anno per lo stesso importo, per una cfra complessiva di 40 milioni sull'intero anno.

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