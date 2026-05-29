Francoforte: risultato positivo per Airbus

(Teleborsa) - Balza in avanti il colosso aerospaziale , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,80%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airbus più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del produttore degli Airbus mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 181,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 180,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 183,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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