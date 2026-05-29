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Francoforte: scambi al rialzo per Airbus

Migliori e peggiori, In breve, Spazio, Trasporti
Francoforte: scambi al rialzo per Airbus
Apprezzabile rialzo per il colosso aerospaziale, in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.
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