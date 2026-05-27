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Francoforte: andamento rialzista per Airbus

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti
Francoforte: andamento rialzista per Airbus
(Teleborsa) - Bene il colosso aerospaziale, con un rialzo del 2,30%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Airbus subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo scenario di medio periodo del produttore degli Airbus ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 178,4 Euro. Supporto a 172,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 183,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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