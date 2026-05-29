Francoforte: scambi negativi per Delivery Hero

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Delivery Hero , che presenta una flessione del 3,77% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Delivery Hero rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Delivery Hero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 38,52 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 36,87. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 40,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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