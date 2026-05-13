Francoforte: andamento rialzista per Siemens Energy
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il leader delle energie rinnovabili, che tratta in utile del 3,78% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Siemens Energy rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Siemens Energy. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Siemens Energy evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 178,1 Euro. Primo supporto a 174,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 173,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```