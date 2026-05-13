ARERA ospita la nona Assemblea della Balkan Energy School sull’integrazione energetica euro-balcanica

(Teleborsa) - ARERA ha ospitato la nona Assemblea Generale della Balkan Energy School (BES) che ha riunito i membri dell’associazione per confrontarsi sulle future attività, sui nuovi progetti di ricerca e formazione e sulle iniziative dedicate all’integrazione dei mercati energetici euro- balcanici. L’evento si è svolto nella sede romana dell’Autorità in parallelo con un workshop dedicato al Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) finalizzato all’approfondimento delle implicazioni per i mercati energetici della regione balcanica dell’implementazione del nuovo meccanismo europeo in vigore dal primo gennaio di quest’anno.



In particolare, analizzando gli impatti sui prezzi dell’energia, sugli scambi transfrontalieri e sull’integrazione regionale dei mercati, i lavori hanno affrontato gli aspetti regolatori, economici e operativi dell’attuazione del nuovo meccanismo.



Al workshop aperto dal Presidente della BES e componente del Collegio ARERA, Livio de Santoli, hanno preso parte anche i rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Energy Community Secretariat e di Terna.



L’evento ha confermato il ruolo della Balkan Energy School quale piattaforma di cooperazione, formazione e scambio di conoscenze tra le autorità di regolazione energetica della regione in una fase cruciale per la trasformazione dei sistemi energetici regionali e il rafforzamento dell’integrazione tra l’Unione europea e i Paesi balcanici.

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