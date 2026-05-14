Burberry, conti in chiaro scuro e nessun dividendo

Presidente Murphy presto in pensione, al suo posto Jackson

(Teleborsa) - Mattinata difficile per Burberry a Londra in sci alla mancata distribuzione del dividendo, a fronte di una stima di consenso di Citi pari a 9 pence per azione, unita a una guidance di crescita del canale wholesale per il primo semestre dell’esercizio 2027 di una percentuale a cifra singola media — al di sotto del consenso Citi del 6% — e a un impatto negativo dei cambi di circa 10 milioni di sterline rispetto all’ipotesi di consenso di 3 milioni di sterline.



Nell'esercizio chiuso al 28 marzo 2026 il gruppo britannico del lusso ha registrato un fatturato di 2,42 miliardi di sterline, in calo del 2% ai tassi riportati e stabile a tassi di cambio costanti, rispetto ai 2,46 miliardi di sterline dell’anno precedente. Ritorno alla crescita delle vendite comparabili del secondo trimestre, con un miglioramento sequenziale nel corso dell'anno; particolare forza nella Grande Cina e nelle Americhe, entrambe in crescita a doppia cifra nel quarto trimestre.



Il margine lordo annuale è stato del 67,9%, superando la stima di consenso di Citi del 65,1%, mentre l’utile operativo rettificato è salito a 160 milioni di sterline dai 26 milioni dell’anno precedente, con un incremento del 528% ai tassi riportati. Il margine operativo rettificato è stato del 6,6%, in aumento di 560 punti base rispetto all’1,0%. Il free cash flow è stato di 141 milioni di sterline, in aumento del 120% rispetto ai 65 milioni di sterline. Il rapporto tra debito netto ed EBITDA rettificato è migliorato a 1,6 volte da 2,3 volte.



"Nell'esercizio 2027 prevediamo di compiere ulteriori progressi verso i nostri obiettivi finanziari, tra cui la crescita dei ricavi e l'espansione dei margini. Siamo tuttavia consapevoli dell'incerto contesto geopolitico e macroeconomico e del suo potenziale impatto sulla fiducia dei consumatori.", commenta Burberry nella nota ai conti.



Per l’esercizio 2027, Burberry ha indicato spese in conto capitale di circa 120 milioni di sterline e ha segnalato un impatto negativo dei cambi di circa 10 milioni di sterline sia sul fatturato che sull’utile operativo rettificato ai tassi spot del 1° maggio, rispetto all’ipotesi di consenso Citi di 3 milioni di sterline sul fatturato.



Cambi al vertice



Burberry ha inoltre annunciato separatamente che il presidente Gerry Murphy andrà in pensione in occasione dei risultati intermedi di novembre 2026, e sarà sostituito da William Jackson.











(Foto: © Ritu Jethani / 123RF)

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