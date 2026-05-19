Madrid: andamento rialzista per Amadeus IT

(Teleborsa) - Balza in avanti l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,27%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' Ibex 35 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Amadeus IT rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 53,58 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 52,68. L'equilibrata forza rialzista di Amadeus IT è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 54,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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