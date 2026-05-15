Banca CF+ avvia area Structured & Acquisition Finance guidata da Leopoldo Avesani

(Teleborsa) - Banca CF+ ha avviato la nuova area Structured & Acquisition Finance, una piattaforma specialistica dedicata a supportare le imprese italiane in operazioni di crescita, investimento, acquisizione e sviluppo strategico attraverso soluzioni di finanziamento strutturate e personalizzate.



L'iniziativa si inserisce nel percorso di evoluzione del Gruppo Banca CF+, recentemente rafforzato dall'integrazione con Banca Sistema , con l'obiettivo di ampliare ulteriormente le competenze specialistiche e l'offerta di servizi alle imprese. La nuova struttura opererà nell'ambito del corporate financing, con focus su acquisition financing, finanziamenti strutturati, operazioni straordinarie e supporto a piani di sviluppo industriale, affiancando imprenditori, sponsor e aziende con soluzioni flessibili costruite sulle specifiche esigenze operative e strategiche.



A guidare la nuova area sarà Leopoldo Avesani, manager con una consolidata esperienza nel settore della finanza strutturata e dell'acquisition finance, che entrerà nel Gruppo con il ruolo di Head of Structured & Acquisition Finance, riportando direttamente all'Amministratore Delegato e Direttore Generale Iacopo De Francisco.



"La creazione della piattaforma Structured & Acquisition Finance rappresenta un ulteriore passo nel percorso di evoluzione del nostro gruppo e nell'ampliamento delle competenze specialistiche a supporto delle imprese - ha commentato l'AD Iacopo De Francisco - Vogliamo costruire una capability distintiva nel segmento corporate, capace di affiancare imprenditori e investitori anche nelle operazioni più complesse di crescita, investimento e trasformazione industriale. In questa prospettiva, l'integrazione tra le competenze di Banca CF+ e Banca Sistema ci consente di sviluppare una piattaforma sempre più completa, diversificata e complementare".

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