Milano 17:35
48.669 -0,91%
Nasdaq 18:51
28.867 -0,46%
Dow Jones 18:51
49.521 -0,22%
Londra 17:35
10.324 +1,26%
Francoforte 17:35
24.308 -0,07%

OPAS Banca Sistema, le adesioni salgono allo 0,76%

Banche, Finanza
OPAS Banca Sistema, le adesioni salgono allo 0,76%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) obbligatoria promossa da Banca CF+ su Banca Sistema, risulta che oggi 18 maggio 2026 sono state presentate 23.802 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 118.207, pari al 0,764% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPAS è iniziata l'11 maggio e terminerà il 12 giugno 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 11 e 12 giugno 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
Condividi
```